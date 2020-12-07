«Брайтон» — «Саутгемптон»: прогноз Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Саутгемптон».
Ставка: ничья за 3.54.
«Саутгемптон» 7 декабря гостит у «Брайтона». Думаю, встреча получится достаточно упорной и преимущества одной из команд не будет.
«Альбион» в последних турах набирал стабильно очки, уступив только лидирующему «Тоттенхэму» (1:2). Справедливости ради в основном это были ничейные результаты, лишь с «Астон Виллой» (2:1) было просто. Это позволяет клубу находиться вне зоны вылета на 16-й позиции.
На мой взгляд, хозяева поля выложатся в этом поединке по максимуму. Им нужно подниматься со дна турнирной таблицы и создавать задел перед конкурентами, да и статистику очных противостояний пора исправлять. Скорее всего, очки набрать удастся.
«Святые» в столь плотной турнирной таблице могут претендовать на высокие позиции, поскольку сейчас идут восьмыми. Клуб в текущем сезоне выдал фантастическую серию из побед, правда, затем стал сбавлять. Сначала сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1), а затем уступил «Манчестер Юнайтед» (2:3).
Я считаю, что гости не будут держаться на вершине так долго и постепенно начнут дарить очки не самым крепким противникам. Одним из таковых как раз является «Брайтон». С другой стороны, проигрывать с таким превосходством в классе тоже сложно. Жду в этой паре ничью», — сказал Павлюченко.
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