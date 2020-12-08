«Сибирь» — «Витязь»: ставка Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Витязь».
Ставка: победа «Сибири» в основное время за 1.99.
«Подольчане проведут на выезде вторую игру подряд. Сибиряки же захотят на домашней арене при родных болельщиках показать свой максимум и выложиться по полной. У них очень неплохая средняя команда. Да, им будет тяжело с «Витязем», потому что подольчане играют вторым номером, от обороны, но надо хорошенько собраться, и тогда успех обеспечен.
Матч будет низовым, много шайб обе команды друг другу точно не накидают. У «Витязя» есть классный вратарь Илья Ежов. Действует в воротах он очень даже недурно, часто выручает, помогает команде, это их сила, надежда и опора, как хотите называйте. Вот только против новосибирцев реально тяжело будет. И ему, и любому другому вратарю из их коллектива.
Сибиряки очень напористы и активны. Биться они будут до самого конца, до последней капли крови, как говорится. Тем более на родной арене, на глазах у своих болельщиков, пока их еще пускают на игры. Поддержка будет просто сумасшедшей. Вот при таком раскладе всё у «Сибири» обязательно получится», — сказал Кожевников.
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