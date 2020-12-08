«Лацио» — «Брюгге»: прогноз Эльвина Керимова на матч Лиги чемпионов

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Лацио» — «Брюгге».



Ставка: победа «Лацио» за 1.74.



«Лацио» выйдет в 1/8, если не уступит бельгийцам на своём поле. Также римляне могут занять 1-е место в группе, если одержат победу, а «Боруссия» в параллельном матче потеряет очки. Но не будем забывать о том, что и «Брюгге» ещё может выйти в плей-офф, для этого команде Филиппа Клемана нужно обыгрывать римлян на их поле.



Я думаю, «Лацио» более сильная команда. Даже несмотря на то что в нескольких матчах группового этапа римлян сразил коронавирус, они ни разу не проиграли и имеют все шансы занять первое место. Симоне Индзаги — классный тренер, который наверняка выведет свою команду в плей-офф. А если поможет «Зенит», итальянцы выйдут с первого места. Мой прогноз — победа «Лацио» за 1.74», — сказал Керимов.

«Лацио» — «Брюгге». Прогноз: Чиро Иммобиле и Кайседо не пустят грозу «Зенита» в плей-офф Нападающий сборной Италии в пяти последних играх за «орлят» забил шесть голов и не планирует останавливаться.