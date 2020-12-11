«Трактор» — «Сибирь»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ в Челябинске

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Сибирь».
Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.92.
Соперники в последнее время сбавили в обороты. У «мишек» вообще четыре поражения в пяти последних поединках, столь слабых отрезков прежде не случалось. Впрочем, Анвар Гатиятулин сохраняет спокойствие. Хоккеистов не ругает, даже наоборот — хвалит за самоотдачу.
«Сибирь» в декабре играла исключительно на своём льду. Правда, с переменным успехом. Обыграла «Спартак» (2:0) и «Сочи» (2:1), затем уступила «Локомотиву» (3:4 ОТ) и «Витязю» (1:2). Все игры получились более-менее равными, обиднее всего за последнюю неудачу. Смотрелись лучше клуба из Подольска, но допустили глупую ошибку и пропустили за восемь секунд до сирены.
Естественно, отыграться уже не успели. Определённый прогресс в игре наметился, чистка состава продолжается (накануне расторгли контракт с Пеккой Йормаккой, который выглядел совсем слабо), вот только положение в турнирной таблице неустойчивое. Находятся на самой границе зоны плей-офф.
34 очка, восьмое место в конференции. «Барыс» отстаёт всего на один балл, здорово начал декабрь, да ещё и имеет пять встреч в запасе. Добавлять нужно максимально быстро, потому что «Торпедо» тоже набрало ход и не желает сбавлять обороты. С конкуренцией за топ-8 на Востоке порядок.
Статистика очных встреч в последнее время плюс-минус равная. Обращает на себя внимание другой тренд — в подавляющем большинстве случаев соперники ограничиваются тремя-четырьмя шайбами. Планка тотала не устояла лишь в одном из семи предыдущих матчей.
От этого и оттолкнёмся. Мы бы выбирали между тоталом меньше 4.5 шайбы за 1.92 и 1Х + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.03. «Трактор» и так проиграл на своём льду два раза подряд, а потому будет полон желания прервать неудачную серию. Ждём вязкий хоккей двух тренерских коллективов, в котором вполне вероятен овертайм.
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