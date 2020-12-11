«Металлург» Мг — «Динамо» М: ставка Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Металлург» Мг — «Динамо» Москва.
Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.95.
«В последних семи матчах «Магнитка» победила пять раз. Точнее это была победная серия из пяти игр, которая началась после поражения от «Ак Барса» (2:3 по буллитам) и закончилась, когда «Металлург» уступил «Ак Барсу» (0:3).
Кстати, в ходе этой серии команда Ильи Воробьёва обыграла московское «Динамо» в столице со счётом 6:2. Это был форменный разгром.
Московское «Динамо», тем не менее, выступает в последнее время хорошо. Восемь побед в 10 матчах, и залёт от «Металлурга» выглядит как прокол. Это исключение, подтверждающее правило, что «Динамо» — это сила в движении, и даже сейчас ничего не изменилось.
«Динамо» интересно укрепило вратарскую линию: там приобрели Эмиля Гарипова из «Авангарда», но ставить начали 40-летнего Александра Ерёменко, и он выдал два ярких матча подряд. Впрочем, я думаю, это может стать слабым звеном бело-голубых: или Ерёменко не хватит на третий суперматч, или Гарипову с Иваном Бочаровым не будет доставать игровой практики. В общем, я бы сейчас не считал это козырем.
Я бы в этом матче взял кэф 1.95 на итоговую победу «Металлурга», пусть даже в овертайме или по буллитам. И не обязательно побеждать 6:2. Для того чтобы сбылся прогноз, хватит и 1:0», — сказал Лысенков.
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