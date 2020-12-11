«Трактор» — «Сибирь»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ 11 декабря

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Трактор» и «Сибирь».



Ставка: победа «Сибири» в матче за 2.25.



«Конечно, «Трактор» в этом сезоне на подъёме и не просто так входит в топ-4 лучших команд Восточной конференции. Но челябинцы в последнее время играют дома просто ужасно. 2:5 от «Йокерита», 1:5 от СКА, 2:5 от московского «Динамо». И только 4:3 в овертайме над «Автомобилистом» чуть скрашивают картину, но сам клуб из Екатеринбурга выдал серию из девяти поражений. И там не игра, а просто катастрофа. То есть победу «Трактора» в этом прогнозе я бы не брал.



А вот «Сибирь» бодро играет на выезде. Да, были 0:1 от «Куньлуня». Но ведь и были 5:1 с ЦСКА в Москве, 3:1 в Нижнекамске, 3:0 в Магнитогорске… Эта «Сибирь» никого не боится.



Как эти команды в нынешнем сезоне бились между собой? Пожалуйста. «Сибирь» победила «Трактор» у себя дома (3:1), и это произошло 21 октября.



Я бы в этом матче взял кэф 2.25 на итоговую победу «Сибири», пусть даже в овертайме или по буллитам. Мне кажется, сейчас у команды под управлением Николая Заварухина побольше уверенности в себе», — сказал Лысенков.

«Трактор» — «Сибирь». Прогноз: Калинин и Пуустинен уйдут в тень, всё решат Сятери и Вилл Лишь в одной из семи предыдущих очных встреч было забито больше четырёх голов.