«Трактор» — «Сибирь»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ 11 декабря

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Трактор» и «Сибирь».
Ставка: победа «Сибири» в матче за 2.25.
«Конечно, «Трактор» в этом сезоне на подъёме и не просто так входит в топ-4 лучших команд Восточной конференции. Но челябинцы в последнее время играют дома просто ужасно. 2:5 от «Йокерита», 1:5 от СКА, 2:5 от московского «Динамо». И только 4:3 в овертайме над «Автомобилистом» чуть скрашивают картину, но сам клуб из Екатеринбурга выдал серию из девяти поражений. И там не игра, а просто катастрофа. То есть победу «Трактора» в этом прогнозе я бы не брал.
А вот «Сибирь» бодро играет на выезде. Да, были 0:1 от «Куньлуня». Но ведь и были 5:1 с ЦСКА в Москве, 3:1 в Нижнекамске, 3:0 в Магнитогорске… Эта «Сибирь» никого не боится.
Как эти команды в нынешнем сезоне бились между собой? Пожалуйста. «Сибирь» победила «Трактор» у себя дома (3:1), и это произошло 21 октября.
Я бы в этом матче взял кэф 2.25 на итоговую победу «Сибири», пусть даже в овертайме или по буллитам. Мне кажется, сейчас у команды под управлением Николая Заварухина побольше уверенности в себе», — сказал Лысенков.
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