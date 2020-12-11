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«Лидс» — «Вест Хэм»: ставка Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

«Лидс» — «Вест Хэм»: ставка Ильи Казакова на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лидс» — «Вест Хэм».

Ставка: «Вест Хэм» не проиграет за 1.66.

«У «Лидса» переполнен лазарет. Пусть команда не проигрывает «Вест Хэму» на протяжении почти 10 матчей, «Лидс» не является фаворитом в предстоящей игре.

Я бы поставил на то, что «Вест Хэм» не проиграет. Лондонцы, как правило, действуют в атакующем стиле. Команда хоть и находится чуть-чуть ниже своих возможностей в турнирной таблице, она не играет практически вничью. Команда стремится сыграть в атаку и из-за этого порой проигрывает там, где можно было бы набрать очко», — сказал Казаков.

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