«Лидс» — «Вест Хэм»: ставка Ильи Казакова на матч чемпионата Англии
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лидс» — «Вест Хэм».
Ставка: «Вест Хэм» не проиграет за 1.66.
«У «Лидса» переполнен лазарет. Пусть команда не проигрывает «Вест Хэму» на протяжении почти 10 матчей, «Лидс» не является фаворитом в предстоящей игре.
Я бы поставил на то, что «Вест Хэм» не проиграет. Лондонцы, как правило, действуют в атакующем стиле. Команда хоть и находится чуть-чуть ниже своих возможностей в турнирной таблице, она не играет практически вничью. Команда стремится сыграть в атаку и из-за этого порой проигрывает там, где можно было бы набрать очко», — сказал Казаков.
Рекомендуем вам
- 11 декабря 2020
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:25
-
17:00
-
16:30
-
16:01
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:27
-
07:25
- 10 декабря 2020
-
21:45
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам