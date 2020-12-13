«Аугсбург» – «Шальке»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 11-го тура чемпионата Германии

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Аугсбург» – «Шальке» в рамках 11-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.92.
«Шальке» всё ближе и ближе к различным негативным рекордам. Побед у команды нет уже очень давно. Да и игра при новом тренере никак не выправляется. Как был «04» в жутком кризисе, так в нём и пребывает. Вылет во вторую Бундеслигу становится всё реальнее. Сейчас даже непонятно, как «Шальке» этого вылета избежать. Но команда всё же ещё попытается показать характер. Ну и с «Аугсбургом» гельзенкирхенцы могут сыграть более-менее на равных.
Мне всё равно кажется, что преимущество в этом матче на стороне хозяев. Я даже склоняюсь к их победе, правда, она не должна получиться совсем беспроблемной. Ставлю на верховой исход по голам".
- 13 декабря 2020
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