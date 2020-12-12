«Сочи» — «Спартак»: прогноз Максима Калиниченко на матч 18-го тура РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак».



Ставка: обе забьют за 1.98.



«Спартак» не уступает уже четыре тура подряд. За это время он дважды сыграл вничью — с «Уралом» (2:2) и московским «Динамо», а также весьма уверенно обыграл «Ротор» (2:0) и «Тамбов» (5:1). Впрочем, победы над этими командами для одного из лидеров чемпионата должны быть чем-то само собой разумеющимся. Особенно, учитывая проблемы «Тамбова». В этой игре с «Сочи» «красно-белым» нужно будет доказать, что они сейчас готовы уверенно обыгрывать и клуб из середины таблицы РПЛ.



«Спартак» все ещё участвует в гонке за первое место в чемпионате. Вступил он в неё уже давно, и пока так и не опустился сильно ниже. В последних матчах первую строчку занимают разные команды. Сейчас вот туда вернулся «Зенит», которому в этом туре предстоит нелёгкая встреча с «Динамо». Питерцам команда Тедеско проигрывает только по дополнительным показателям, так что для единоличного лидерства «Спартаку» нужно обыгрывать слегка несбалансированные «Сочи».



Сочинский клуб в этом сезоне играет нестабильно. Он часто упускает очки, допуская много ошибок. Так, за последние пять матчей «Сочи» дважды сыграл вничью — с «Уфой» и ЦСКА (1:1 в обеих встречах), а также уступил «Уралу» (0:1). В последнем туре они играли с «Ахматом», который является их прямым конкурентом в таблице, и клуб Федотова смог победить со счетом 2:0.



В таблице «Сочи» всеми силами пытается не опуститься ближе к зоне вылета. Пока это у них худо-бедно получается. Команда располагается на седьмой строчке и не сильно отстаёт от команд, находящихся выше. Однако три клуба ниже также имеют небольшой отрыв от «Сочи». Так что, проиграв, сочинцы могут легко опуститься на пару мест ниже.



Думаю, нас ждёт яркий матч. Команды будут бороться до последнего, уверенно играть в атаке. Мне сложно предсказать, кто точно победит. На бумаге, конечно, «Спартак» является фаворитом, однако в последнее время у команды Тедеско есть проблемы, а обыгрывала она недавно только аутсайдеров чемпионата.



Буду верить в успех красно-белых, а поставить предложу на более гарантированный, по моему мнению, вариант: обе команды забьют в этой встрече».