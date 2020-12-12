«Реал» Мадрид – «Атлетико»: прогноз Максима Калиниченко на матч 13-го тура Примеры

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид – «Атлетико».



Ставка: победа «Реала» с нулевой форой за 1.72.



«Команда Зидана после последних матчей смогла вздохнуть спокойно. Сначала она уверенно обыграла «Севилью» в Ла Лиге, а затем смогла победить «Боруссию» Менхенгладбах и выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Ситуация перед этими матчами у «Реала» была критическая. СМИ уже были уверены в скорой отставке Зидана. Однако «Реал» смог добиться побед в нужное время.



У «Атлетико» в этом плане нет проблем. «Матрасники» уверенно лидируют в чемпионате Испании, конкурируя за первое место только с «Сосьедадом». Пока «Атлетико» опережает его на одно очко. Но думаю, на дальней дистанции «Сосьедад» все-таки проиграет борьбу и немного опустится в таблице. У «Атлетико» выше класс и больше опыта нахождения на лидирующих местах в чемпионате.



В группе Лиги чемпионов у команды Симеоне ситуация была не такая критическая. Хотя до последнего тура она не гарантировала себе выход из группы. В решающем матче «Атлетико» обыграл «Зальцбург» и таки вышел в плей-офф со второго места.



По статистике последних матчей «Атлетико» сейчас находится в намного лучшей форме, чем «Реал». «Матрасники» очень давно не проигрывали. А конкретно в Ла Лиге они побеждают уже восемь матчей подряд. «Реал» все-таки позволяет себе в последнее время часто проигрывать или играть вничью.



Эта игра будет очень интересной, потому что ранее «Атлетико» уже обыграл нескольких важных соперников в чемпионате. Он разобрался с «Вальядолидом» с третьего места (2:0), а также смог обыграть «Барселону» (1:0). Кажется, что у «Реала» совсем немного шансов в этой игре.



Однако я считаю, что эмоциональная составляющая может повлиять на исход этого поединка. Все-таки «Реал» сейчас находится на подъемке. У него что-то стало получаться, Зидан смог собрать команду вместе, вернулся Рамос. Да, успех «сливочных» в этом матче неочевиден. Однако я в него верю. Предлагаю поставить на победу «Реала» с форой (0)».