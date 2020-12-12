«МЮ» — «Манчестер Сити»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 12-го тура чемпионата Англии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Ман Сити» за 1.74, ИТБ 2 гола «Ман Сити» за 2.23.

«Вылет «Красных дьяволов» из ЛЧ — болезненный удар по самолюбию Сульшера и всей команды. Да ещё в матче, где хватало даже ничьей!



«Сити» же без проблем прошёл всю дистанцию группового этапа. А в АПЛ «Юнайтед» пока на очко опережает «горожан». Однако перед встречей фавориты все-таки гости. Но «Юнайтед» редко уходит с поля, не забив. Поэтому на гол команды Сульшера я бы поставил. Но «Сити» выиграет.



И ПСЖ, и «Лейпциг» забили МЮ по 3 гола. Вообще, в последних пяти играх «Юнайтед» пропускал. Вот и в этой встрече, скорее всего, не сохранит ворота в неприкосновенности. Но как-то реабилитироваться нужно за вылет из ЛЧ… Поэтому дерби будет очень горячим.



А вот «Сити» на пропускает пять игр подряд. И забивает много. Поэтому поставлю на «тотал «горожан» больше 2».