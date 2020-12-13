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«Тамбов» — «Рубин»: прогноз Александра Бубнова на матч 18-го тура РПЛ в Саранске

«Тамбов» — «Рубин»: прогноз Александра Бубнова на матч 18-го тура РПЛ в Саранске
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 18-го тура чемпионата России «Тамбов» — «Рубин», который состоится 13 декабря в Саранске.

Ставка: победа «Рубина» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.93.

«По целому ряду причин «Тамбов» в последнее время откровенно не тянет. Прежде всего, конечно, проблема в деньгах. В прошлом туре несколько футболистов основы отказались выходить на поле, в эти выходные ситуация рискует повториться. Клуб выглядит аутсайдером на фоне оппонентов по РПЛ. «Рубин», хоть и нестабилен, в этом смысле не исключение. Потому здесь поставлю на победу казанцев, хотя вряд ли она окажется лёгкой. Большого количества голов не жду».

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