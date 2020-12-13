«Салават Юлаев» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 13 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Салават Юлаев» — «Сибирь».
Ставка: победа «СЮ» за 2.01.
«У обоих соперников есть несколько объединяющих факторов. И «Салават» и «Сибирь» свои предыдущие матчи проиграли. И «Салават» и «Сибирь» проиграли их всухую, то есть напрочь. У обеих команд это уже не первое поражение: для новосибирцев оно стало уже третьим подряд, для уфимцев — и вовсе четвёртым. В общем, «битый небитого везёт», но для кого-то финальная сирена станет праздником, поскольку прервёт цепь неудач. Вопрос только, для кого?
Установить какую-либо математическую закономерность в результатах «междусобойчиков» этих соперников возможности нет из-за «наличия отсутствия» каких-либо закономерностей в принципе. Соперники задорно мутузят друг друга что дома, что на выезде, при этом у «Салавата» есть более чем двукратное преимущество по числу побед, но достигнуто оно в основном в ранние кахаэловские годы. Сейчас налицо практически равенство.
То есть всё как бы ненавязчиво намекает на ничью в основное время, но и с ничьей у нас облом, поскольку конкретно эти соперники в матчах между собой не любят ни овертаймы, ни тем более дополнительное время.
Поэтому остаётся простой способ прогнозирования победителя, который называется «пальцем в небо». Или полагаться на внутреннее чутьё. А оно мне подсказывает, что «Салават» играет дома и должен иметь совесть. Ну, или иметь её хотя бы чуть больше, чем «Сибирь», которая играет на выезде.
Поэтому рисуем хозяйскую победу, с минимальным счётом, но в основное время».
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