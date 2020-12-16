«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Реал Сосьедад» в 19-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Реала Сосьедад» с форой (+1) за 1.80.
«Сосьедад» вышел на первое место в чемпионате, не обыграв «Эйбар». Хотя вроде бы победный мяч забили, но его отменили после просмотра. «Сосьедад» фактически поднялся в турнирной таблице. Но на деле он едет с горки. И в Лиге Европы большие проблемы были, и в чемпионате несколько туров подряд без побед. Но при этом и не проигрывает «Сосьедад» — три ничьи подряд. А в этом туре ехать в гости к «Барселоне».
«Барсу» же колбасит будь здоров. Она по-прежнему в зоне турбулентности. С большим трудом «Барселона» выиграла 1:0 в прошлом сезоне. До этого она побеждала 2:1, два года назад было 1:0, ещё раньше 3:2. Если «Барселона» и выигрывала у «Сосьедада», то с разницей в 1 мяч. Даже та «Барселона». Дома баски поинтереснее играли с «Барселоной».
Но нынешняя «Барса» вообще не убеждает и не впечатляет, поэтому у «Сосьедада» даже в нынешней форме будут резервы и ресурсы, чтобы сыграть удачно. Почему «Леванте» и «Кадис» могут это сделать, а «Сосьедад» нет?
Я бы сыграл здесь «Реал Сосьедад» с форой (+1)» за 1.8. Можно было бы взять и с форой (+1.5) мяча за 1.5. В экспресс такой вариант можно было бы засунуть. Но я думаю, что если «Сосьедад» и проиграет, то в один мяч», — сказал Генич.
- 16 декабря 2020
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