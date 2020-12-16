«Барселона» — «Реал Сосьедад». Прогноз: Месси тормознёт лидера чемпионата Испании

16 декабря состоится матч 19-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал Сосьедад». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Успех «Реала Сосьедад» оценён букмекерами коэффициентом 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Барселона» — «Реал Сосьедад» 16 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Барселона» — «Реал Сосьедад» 16 декабря получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.56, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.51. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.55. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.60.

Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал Сосьедад» (16.12.2020)

Футбольный сезон добрался до середины декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В испанской Примере пройдут два перенесённых поединка 19-го тура.

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16 декабря «Барселона» на легендарном стадионе «Камп Ноу» сразится с «Реалом Сосьедад», начало — в 23:00 мск. Причина переноса — финал Кубка Испании — 2019/2020, который из-за коронавируса не удалось провести в назначенный срок. Чтобы у «Реала Сосьедад» и «Атлетика» из Бильбао появилось окно в середине января, их встречи 19-го тура сдвинули на месяц раньше.



Бело-голубые представляют серьёзную опасность. Выдали мощнейший старт, затем, правда, немного просели. Повлияли игра на два фронта и травмы Давида Сильвы, которая ударила по созидательным способностям. Валять дурака в Лиге Европы было нельзя — группа попалась сложная, с «Наполи» и АЗ. Дальше всё же пробились, но на тоненького.



В чемпионате Испании скатали три ничьи подряд, причём грандов среди соперников не оказалось. 1:1 с «Вильярреалом», 0:0 с «Алавесом» и 1:1 с «Эйбаром». Жалеть можно разве что о потере очков в Витории, где заключительные 30 минут пришлось провести в меньшинстве. А вот «жёлтая субмарина» и «оружейники» смотрелись ничуть не хуже.

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Результативность заметно просела, да и моменты стали даваться тяжелее. Сильва по-прежнему восстанавливается, вдобавок выпал вингер Микель Оярсабаль. Впрочем, первое место в турнирной таблице пока сохраняется: 26 очков, «Атлетико» отстаёт по дополнительным показателям, зато имеет две игры в запасе.



«Барселона» находится в непонятном состоянии. Стабильности нет и близко, в атаке мало что получается. Ансу Фати и Усман Дембеле выпали, Лионель Месси продолжает хандрить, изредка сверкает Антуан Гризманн. В Лиге чемпионов получили 0:3 от «Ювентуса» и остались вторыми, в чемпионате Испании не выигрывали хотя бы два раза подряд уже 2,5 месяца.



Гордиться нечем. Занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании — 17 очков, до зоны Лиги чемпионов не хватает пяти баллов. В воскресенье с горем пополам дожали на своём поле хилый «Леванте» (1:0). Баски, конечно, посильнее будут. При таком же качестве футбола три очка будет взять практически нереально. Надо добавлять.

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Вообще, сине-гранатовые — одна из немногих команд, которые не испытывают трудностей в матчах с бело-голубыми. Стабильно набирает очки вне зависимости от имени тренера и кадровых проблем: восемь побед и две результативные ничьи в десяти предыдущих поединках. На своём поле в последний раз вообще теряли очки аж в 1995 году!



Также стоит отметить, что в личных встречах довольно часто голы забиваются в обе стороны. Оборона у каталонцев совсем не впечатляет, а пространства у басков должно быть куда больше, чем с «Алавесом» или «Эйбаром». Мы бы выбирали между 1Х + обе забьют за 1.92 и ИТБ 1 гола «Реала Сосьедад» за 1.90.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Барселона» — «Реал Сосьедад» 16 декабря 2020 года

«Барселона» выглядит крайне нестабильно. Впрочем, «Реал Сосьедад» без Давида Сильвы и Микеля Оярсабаля тоже просел — три ничьи подряд, хотя соперники были не самыми мощными. Гораздо важнее, что каталонцы в любом состоянии и при любом тренере обыгрывали басков на своём поле. В большинстве случаев, правда, пропускали. Подстрахуемся и возьмём 1Х + обе забьют, поскольку гости сейчас в порядке и ничью вполне могут зацепить.

Ставка: «Барселона» не проиграет + обе забьют за 1.92.