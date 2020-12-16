«Кёльн» – «Байер»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Бундеслиги

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Кельн» – «Байер» в рамках 12-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.
Ставка: ТБ 2.75 за 1.87.
«На очереди дерби в немецкой Бундеслиге. Исключительно принципиальный матч, так как Леверкузен является пригородом Кёльна. Соответственно «козлы» совершенно точно соберутся на эту игру.
«Байер» вышел на первое место в чемпионате! Это повод тут же допустить осечку, что в характере «аспириновых». Если они начинают добиваться успеха, то это, как правило, ненадолго. В общем, всегда не упустят возможность наступить в грязь.
Мне кажется, что матч получится достаточно сумбурным и суматошным. «Байер» сильнее по составу и по игре, но «Кёльн» за счёт морально-волевых качеств навяжет сопротивление. Оборона у леверкузенцев также не блещет надёжностью, только от «Хоффенхайма» могли пропустить три-четыре.
Давайте попробуем сыграть азиатский тотал больше 2.75. Оценивается он достаточно неплохо», — сказал Дементьев.
- 16 декабря 2020
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:05
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00