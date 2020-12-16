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«Кёльн» – «Байер»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Бундеслиги

«Кёльн» – «Байер»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Бундеслиги
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Кельн» – «Байер» в рамках 12-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.

Ставка: ТБ 2.75 за 1.87.

«На очереди дерби в немецкой Бундеслиге. Исключительно принципиальный матч, так как Леверкузен является пригородом Кёльна. Соответственно «козлы» совершенно точно соберутся на эту игру.

«Байер» вышел на первое место в чемпионате! Это повод тут же допустить осечку, что в характере «аспириновых». Если они начинают добиваться успеха, то это, как правило, ненадолго. В общем, всегда не упустят возможность наступить в грязь.

Мне кажется, что матч получится достаточно сумбурным и суматошным. «Байер» сильнее по составу и по игре, но «Кёльн» за счёт морально-волевых качеств навяжет сопротивление. Оборона у леверкузенцев также не блещет надёжностью, только от «Хоффенхайма» могли пропустить три-четыре.

Давайте попробуем сыграть азиатский тотал больше 2.75. Оценивается он достаточно неплохо», — сказал Дементьев.

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