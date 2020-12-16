«Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг»: прогноз Дмитрия Симонова на матч Бундеслиги

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 12-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг».
Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (-1) за 2.04.
«После ухода из «Хоффенхайма» Наггельсманн ни разу не проигрывал бывшему клубу: +4=1, учитывая один матч на Кубок. Сейчас его «Лейпциг» находится в хорошей форме и настроении, выбив из Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед». Предположу, что команда Нагельсманна одержит очередную победу и постарается воспользоваться тем, что главных конкурентов — «Байер» и «Баварию» — ждут тяжелейшие поединки с «Кельном» и «Вольфсбургом» соответственно. «Хоффенхайм» же в этом сезоне удивляет — команда блистательно выступила на европейской арене, разорвав всех в группе Лиги Европы (+5=1, разница мячей 17:2), но слабо выглядит в Бундеслиге. На выходных «деревенские» были разгромлены в Леверкузене (1:4) и в довесок потеряли из-за удалений Гриллича и Поша. Это усугубило кадровую ситуацию — у «Хоффенхайма» и без того много травмированных и больных. В этой связи я ожидаю уверенную победу гостей».
- 16 декабря 2020
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