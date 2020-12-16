«Кёльн» — «Байер»: прогноз Дмитрия Симонова на игру чемпионата Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 12-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Кёльн» — «Байер».
Ставка: победа «Байера» с форой (+1) за 1.69.
«Байер» сенсационно вышел в лидеры Бундеслиги после очередной осечки «Баварии». Но удержаться на вершине будет нелегко: «Кёльн» — опасный соперник, который, во-первых, находится в отличной форме (семь очков в трёх последних турах — победа над «Боруссией», ничья с сильным «Вольфсбургом» и первая в сезоне сухая победа над «Майнцем» 1:0), а во-вторых, исторически хорошо играет с «Байером». Например, в 10 последних матчах этих соперников «Кёльн» обязательно забивал в девяти, одержал три победы и трижды сыграл вничью. При этом в пяти домашних играх баланс +2=2-1.
Предположу, что и на этот раз «козлы» доставят проблемы «аспириновым», либо отобрав у них очки, либо уступив не крупнее чем в один мяч. Кроме того ставлю на «обе забьют». Интересно, что «Байер» не сумел забить в двух последних матчах в Кёльне, но всё-таки нынешнее состояние команды позволяет рассчитывать как минимум на один гол. А вот в победе «Байера» я абсолютно не уверен — думаю, «Кёльн» способен преподнести очередную сенсацию», — сказал Симонов.
- 16 декабря 2020
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