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«Арсенал» — «Саутгемптон»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

«Арсенал» — «Саутгемптон»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Саутгемптон».

Ставка: победа «Арсенала» за 2.31.

«Эмирейтс» увидит противостояние местного «Арсенала» и разогнавшегося «Саутгемптона». Лондонский коллектив что-то стал слишком часто проигрывать.

«Канонирам» необходимо срочно что-то менять и выбираться с нижней части турнирной таблицы, особенно после трёх проигранных туров подряд. В Лиге Европы у лондонцев всё гораздо спокойнее, пусть и пропускали от ирландского «Дандолка» (4:2) с венским «Рапидом» (4:1).

По моему мнению, такая опытная команда когда-нибудь начнёт стабильно побеждать и сделать это желательно в предстоящем поединке. Домашние стены им помогут, пусть и не будет болельщиков, да и Микель Артета постарается спасти своё место на тренерском мостике.

«Святые» очень круто стартовали и долго претендовали на высокие позиции. Более того, за десять последних матчей у них только одно поражение — 2:3 от «Манчестер Юнайтед». В предыдущей встрече клуб уничтожил тонущий «Шеффилд Юнайтед» с крупным счётом 3:0.

На мой взгляд, у гостей шансов не слишком много в сегодняшнем поединке, пора бы им уже проигрывать — уровень команды не столь высокий, чтобы вести борьбу за Лигу чемпионов. К тому же «канонирам» дали последнюю возможность исправить турнирное положение», — сказал Павлюченко.

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Лондонцы набрали одно очко в пяти последних турах, зона вылета всё ближе.
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