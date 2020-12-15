«Арсенал» — «Саутгемптон». Прогноз: не пора ли Артете в отставку?

16 декабря состоится матч 13-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Саутгемптон». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех «Саутгемптона» оценён букмекерами коэффициентом 3.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.58.

Коэффициенты букмекеров на матч 13-го тура АПЛ «Арсенал» — «Саутгемптон» 16 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Арсенал» — «Саутгемптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

Анализ и прогноз матча 13-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Саутгемптон» (16.12.2020)

Футбольный сезон добрался до середины декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В чемпионате Англии добрались до 13-го тура.

«Беневенто» — «Лацио». Прогноз: хитрый Симоне Индзаги проучит старшего брата в Серии А Римляне набрали 12 из 15 возможных очков в пяти последних выездах чемпионата Италии.

Он продолжится в среду, 16 декабря, сразу шестью матчами. Три из них стартуют в 21:00 мск. «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» будет выяснять отношения с «Саутгемптоном» в надежде прервать кошмарный отрезок. В пяти предыдущих турах удалось зацепить всего одно очко.



С колоссальным трудом выстояли с «Лидсом» (0:0), оставшись в меньшинстве в дебюте второго тайма. В других случаях неизменно проигрывали, хотя нельзя сказать, что календарь выдался невероятно сложным. 0:3 от «Астон Виллы», 1:2 от «Вулверхэмптона», 0:2 от «Тоттенхэма» и 0:1 от «Бёрнли».



Жалкие 13 очков в 12 поединках, график участника борьбы за выживание. Так плохо «канониры» не стартовали в чемпионате Англии аж с 1981 года. Сейчас они располагаются на 15-й строчке, отставая от зоны Лиги чемпионов на 10 баллов. Микель Артета всерьёз говорит о доминировании, хотя за унылый контроль мяча очки не дают.

«Лидс» — «Ньюкасл». Прогноз: Стив Брюс и Шелви разберут яркий футбол Бьельсы на запчасти Новичок АПЛ много владеет мячом, но гости прекрасно умеют действовать вторым номером.

А с голами всё совсем туго. Всего 10 штук, хуже только «Бёрнли», «Вест Бромвич» и «Шеффилд Юнайтед». На таком фоне триумфальное выступление в групповом этапе Лиги Европы выглядит издёвкой — там добыты шесть побед из шести возможных при внушительном количестве голов. Вот только в АПЛ «Мольде», «Дандолка» и «Рапида» нет.



Тем удивительнее, что на фоне жуткого кризиса букмекеры отдают заметное преимущество лондонцам. Дело в том, что «Саутгемптон» сейчас необычайно хорош. Это смелый и агрессивный коллектив, который не ждёт у моря погоды и постоянно оказывает давление даже на грандов.



В семи последних турах набрано 16 очков. Единственное поражение потерпели от «Манчестер Юнайтед» (2:3). По делу, хотя вели с разницей в два мяча. Также была ничья с колючим «Вулверхэмптоном» (1:1). И пять побед — над «Эвертоном» (2:0), «Астон Виллой» (4:3), «Ньюкаслом» (2:0), «Брайтоном» (2:1) и «Шеффилдом» (3:0).

«Лестер» — «Эвертон». Прогноз: Анчелотти не сможет выкинуть Варди и Шмейхеля из топ-3 АПЛ В пяти из шести предыдущих очных встреч голы забивались в обе стороны.

Позади почти треть дистанции, а «святые» входят в зону Лиги чемпионов. 23 очка, четвёртое место. Отличились уже 24 раза, лучше только «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Состав близок к оптимальному — нет только Сэма Маккуинна, хотя это не новость. Левый защитник отсутствует уже полтора месяца.



В общем, тут даже говорить не о чем. Гораздо логичнее играть против линии. Даже на классические Х2 дают нестыдный коэффициент 1.73, что выглядит как натуральный подарок. Альтернатива — ИТБ 1 гола «Саутгемптона» за 1.72 и П2 с нулевой форой за 2.42.

Забивают гости исправно, а «Арсенал» окончательно потерял уверенность в себе. Такими темпами шутки о вылете в Чемпионшип прервутся нескоро. На данный момент подопечные Ральфа Хазенхюттля банально играют лучше лондонцев.

Прогноз и ставки на матч 13-го тура АПЛ «Арсенал» — «Саутгемптон» 16 декабря 2020 года

Если отвлечься от магии имён и взглянуть на качество футбола, вопросы к котировкам появятся сами собой. «Саутгемптон» входит в топ-4 АПЛ и очень много забивает, показывая современный агрессивный футбол. «Арсенал» набрал одно очко в пяти последних турах, испытывая колоссальные проблемы с созиданием. На наш взгляд, шансы «святых» тут никак не ниже.



Ставка: победа «Саутгемптона» с нулевой форой за 2.42.