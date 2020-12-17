«Барселона» — «Реал Сосьедад»: как сыграли 16 декабря, какой счёт, обзор матча

В матче 19-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Реал Сосьедад». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 27-й минуте счёт открыл нападающий «Реала Сосьедад» Виллиан Жозе. Через 4 минуты защитник «Барселоны» Жорди Альба сравнял счёт. В конце первого тайма, на 43-й минуте, полузащитник Френки де Йонг вывел каталонскую команду вперёд в счёте. Таким образом, «Реал Сосьедад» прервал беспроигрышную серию в чемпионате Испании, которая длилась 9 матчей.



Сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.64: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1640 рублей. Успех «Реала Сосьедад» оценивался в 5.10, ничья — в 4.55.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.56, обе забьют — за 1.60, точный счёт 2:1 в пользу каталонцев шёл за 8.50.

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