«Барселона» — «Реал Сосьедад»: как сыграли 16 декабря, какой счёт, обзор матча

В матче 19-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Реал Сосьедад». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 27-й минуте счёт открыл нападающий «Реала Сосьедад» Виллиан Жозе. Через 4 минуты защитник «Барселоны» Жорди Альба сравнял счёт. В конце первого тайма, на 43-й минуте, полузащитник Френки де Йонг вывел каталонскую команду вперёд в счёте. Таким образом, «Реал Сосьедад» прервал беспроигрышную серию в чемпионате Испании, которая длилась 9 матчей.
Сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.64: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1640 рублей. Успех «Реала Сосьедад» оценивался в 5.10, ничья — в 4.55.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.56, обе забьют — за 1.60, точный счёт 2:1 в пользу каталонцев шёл за 8.50.
- 17 декабря 2020
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:05
-
09:30
-
09:24
-
09:16
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:44
-
07:12
-
01:26
-
00:21
- 16 декабря 2020
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:12
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:05
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:05
-
18:00
-
17:45
-
17:30