Финляндия – Чехия: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Первого канала

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Первого канала-2020 Финляндия – Чехия.



Ставка: победа Чехии за 2.72.



«Вне зависимости от того, какие составы (на этот раз, как в принципе и всегда на российский этап Евротура, «серединка на половинку») и на какой полутоварищеский турнир приезжают чехи и финны, у горячих финских парней в последние года два-три наблюдаются серьёзные проблемы с преодолением сверхнасыщенной и сверхъедкой чешской обороны. Когда-то давным-давно, ещё в 90-е годы прошлого столетия, отец и сын Юрзиновы вместе с Борисом Майоровым на свою голову научили финнов играть в хоккей, причём учили в основном хоккею оборонительному, корифеями которого выступали именно чехи. В итоге финны добрых 15–20 лет по умению сушить, «хватать и не пущать» превосходили в мировом хоккее всех, в том числе и чехов. Но всё возвращается на круги своя, и финны вновь всё солиднее проигрывают братьям-славянам в этом компоненте.



Конечно, мы пока не знаем, что ждать от текущих составов, во многом экспериментальных. Конечно, мы понимаем, что в одном отдельно взятом матче, даже первом на турнире, когда команды в него, что называется, ещё не въехали, может случиться всё что угодно. Поэтому и остаётся отслеживать длительные тенденции, а одна из них и заключается в том, что с чехами финны играют тяжело и крайне малорезультативно. И, скажем, на домашнем этапе Евротура даже не смогли распечатать чешские ворота. Так что вы поступайте, как хотите, но лично я буду плясать именно от этой печки, предсказывая тяжкую и муторную, в одну шайбу, максимум в две, победу чешской сборной в матче на взаимное умучивание. Но победу при этом в основное время», — сказал Лебедев.