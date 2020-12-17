Константин Генич: проиграл на ставках сумму с шестью нулями

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич откровенно рассказал о своей игорной зависимости.



«Возможно, не совсем правильно так откровенно об этом рассказывать, но вдруг моя история станет хорошим уроком для остальных. Я проиграл очень много накопленных средств, которые откладывал на будущее своей семьи и своих детей.



Были хорошие хлебные года – ЧМ-2018 и Евро-2016. Хотел купить квартиру детям, но ничего не вышло. Это не одна ставка, их много – я проигрывал, а оно накапливалось, накапливалось и накапливалось. Итогом стала проигранная сумма с шестью нулями», — сказал Генич.



Кроме того известный комментатор признался, что посещал психолога, чтобы избавиться от зависимости.



«Я ходил к психологу, чтобы меня от этой игровой зависимости избавили. Заплатил 5000 рублей за сеанс, но женщина меня вообще не поняла. Говорит: «Сходи в ЦУМ, купи детскую рулетку и поиграй». Даже к целителю ходил – он поколдовал и сказал: «Всё, ты чист».



Я ставил, чтобы выиграть, чтобы денег заработать. Но это глупость, инфантильность. Это как проблема алкоголика, который никогда не признается, что он алкоголик. Видимо, надо дойти до какой-то низшей точки, чтобы самому себе сказать: «Всё, брат, стопэ, ты лузер».



У меня всё в порядке: дом есть, машина есть, семья ни в чём не нуждается. Только свободных денег на ставки нет. Я сейчас почти завязал со ставками и точно близок к финишу», – признался Генич.