«Ньюкасл» — «Фулхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч 14-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 14-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ньюкасл Юнайтед» — «Фулхэм».

Ставка: обе забьют за 1.87, «Фулхэм» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 2.43.

«Ньюкасл» что-то совсем посыпался. Понятно, там и коронавирус в команде, и график игр жёсткий, и «Лидс» посередине недели, против которого на расслабоне не сыграешь. Но всё-таки бросать играть и пропускать пять мячей — это перебор.



А вот «Фулхэм», наоборот, в последнее время прибавил. В последних четырёх матчах команда Скотта Паркера уступила только «Ман Сити» и в то же время за последние три недели выиграла на выезде у «Лестера» и сыграла вничью с «Ливерпулем».



Думаю, против «Ньюкасла» лондонцам должно быть комфортно атаковать. Но и «сороки» свои моменты впереди имеют почти всегда, особенно в родных стенах. Против порой заигрывающегося «Фулхэма» им также должно быть удобно. Одним словом, должна получиться открытая игра».