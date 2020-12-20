«Аталанта» — «Рома»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Италии

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Аталанта» — «Рома».
Ставка: обе забьют за 1.42.
«Командам в конце этого календарного года осталось сыграть по 2 матча в течение 4 дней. Поэтому я не думаю, что эта встреча будет иметь принципиальное значение для обеих сторон.
Думаю, ближе к ничьей. Возможно, 1:1. Именно с таким счетом “Аталанта” сыграла с “Интером”. С другой стороны, вроде бы напрашивается результативная игра. Потому что “Рома” почти все матчи играет результативно. “Аталанта” в прошлом сезоне была самой результативной командой.
Сложно предсказывать на фоне усталости команд и тяжелого сезона. Но с учетом того, что через 2 дня командам предстоит играть завершающий матч года, я все-таки из двух вариантов — результативный матч или сдержанный — склоняюсь ко второму.
“Роме” еще предстоит играть на выезде, поэтому ее в Бергамо вполне может устроить ничья. Остановлюсь на варианте с обменом голами».
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