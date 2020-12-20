«Аталанта» — «Рома»: прогноз Максима Калиниченко на матч 13-го тура чемпионата Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Аталанта» — «Рома».



Ставка: победа «Аталанты» за 2.28.

«В случае победы бергамаски догонят римлян и будут отставать от них всего на пару баллов. Но пока «Аталанта» идет ближе к середине, на восьмом месте. Сама она имеет небольшой отрыв от команд ниже. Например, разница между бергамасками и «Удинезе» с десятого места составляет четыре очка.



«Аталанта» начала набирать ход. Этот сезон у нее, конечно, не выходит таким, каким был прошлый. Большинство команд в Серии А уже не относятся к ней как к очередному середняку чемпионата. Также «Аталанта» оправилась от своих скандалов внутри клуба, от травм, от коронавируса.



Начинает она радовать своих болельщиков. Взять хотя бы прошлый матч команды Гасперини с «Ювентусом», в котором они сыграли вничью. «Аталанта» весьма уверено сыграла с топ-клубом Серии А.



«Рома» же доказывает, что все еще готова играть на привычном своем уровне. Сейчас римляне идут на четвертом месте, немного отставая от лидеров чемпионата. Иногда теряет очки эта команда, но вот в последних играх выступает неплохо. Хотя своему конкуренту за позицию в таблице, «Наполи», проиграла недавно «Рома» с большим счетом 0:4.



Если говорить об их с «Аталантой» встрече, то обе команды достаточно много забивают. Друг с другом они сыграют в открытый футбол. Думаю, нас ждет яркая атакующая игра. «Рома» может, по моему мнению, и не справиться с набирающей ход «Аталантой», которая еще и играет дома.



Очень импонирует мне «Аталанта», как и многим в последние годы. Верю в ее успех в этой встрече. Беру ее победу с коэффициентом 2.28».