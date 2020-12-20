«МЮ» — «Лидс»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 14-го тура АПЛ

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Лидс».

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.25, обе забьют за 1.50.

«Насколько уныл в последних играх «Манчестер», настолько удивителен и ярок «Лидс». Блистательная победа команды Бьелсы в поединке с «Ньюкаслом» настраивает на ожидание такой же интересной игры против «красных дьяволов». 5:2 после 0:1 и 2:2. А ведь «Лидс» всего в 6 очках от «Юнайтед», то есть расстояние двух побед. Почему бы сейчас не начать ликвидировать это отставание?



Тем более в этом сезоне «Лидс» особенно хорош против фаворитов. «Ман Сити» уже недосчитался очков в матче с Бьелсой и его бандой. Стабильности недостаёт вернувшимся в АПЛ новичкам. А задор и умение играть через контратаки у «Лидса» имеется.



Интересно, что в последний раз в рамках АПЛ эти команды играли 16 лет назад. Тогда всё завершилось ничьей. Как будет сейчас, предсказать очень трудно, поскольку МЮ разозлён неудачами и просто обязан выигрывать на домашнем «Театре мечты».



То, что МЮ не останется сухим, свидетельствует «Шеффилд», который умудрился закатить два в ворота «манков». Тотал больше 3.5 в этой встрече».