Чехия — Швеция: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Первого канала — 2020

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Первого канала — 2020 Чехия – Швеция.
Ставка: победа Швеции за 1.96.
«Накануне шведы играли со своими географическими соседями. Да какие уж там соседи в нынешней Европе, которая до коронавируса была без границ. В шведской сборной полным полно игроков с финскими фамилиями, в финской сборной играет куча шведов. То есть и так каша, плюс организация игры в обеих дружинах абсолютно одинаковая, и зрелищность там далеко не на первом месте.
Матчи Швеция — Финляндия на любом турнире — это аналог бильярдного карамболя, то есть бильярда без луз. Гурманы наслаждаются красотой комбинаций, но абсолютное большинство зрителей рискует вывихнуть челюсть. И даже если в таких матчах получаются большие счета, то это просто означает, что судьи не давали соперникам дышать и много удаляли. А уж в численном неравенстве и те, и другие играть умеют, и делают это качественно. Но тут финны решили поиграть в советский хоккей, и были за это сурово наказаны.
Самое интересное, что и чехи пытались на Кубке Первого канала играть в весёлый, размашистый хоккей. Но со сборной России это была трагическая ошибка, а в первом туре аналогичный фокус не удался против финнов. Теперь уже просто интересно, а в свой-то хоккей, мучительный и на умучивание, чехи играть разучились или нет?
Потому что если они выйдут играть со шведами, как с финнами или с россиянами, то для суровых скандинавских парней станут лакомой добычей. Шведы их сперва засушат, потом создадут в большинстве полтора голевых момента, забьют с них три шайбы и — вуаля! Но очень, очень сомнительно, что нынешняя чешская сборная сумеет сыграть как-то по-другому. Тут уже нужна перестройка всей команды, а времени на это нет. Добавим сюда тот факт, что чехи будут отдыхать много меньше шведов и меньше необходимого минимума, и это, несомненно, добавит проблем в их энергозатратной игре.
Все это вместе означает, что шведы спокойно выиграют, причём сделают это в основное время».
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