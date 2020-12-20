Россия — Финляндия: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Первого канала — 2020

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Первого канала 2020 года Россия — Финляндия.



Ставка: победа России за 1.70.



«Начнём с того, что горячие финские парни сильно удивили нас в матче со шведами, решив немного поиграть в атакующий хоккей. Причём сделали они это второй раз подряд, поскольку первый был в матче с чехами. Но со шведами, как водится, это стоило им двух пропущенных шайб, а заодно и всего проигранного матча. Нет, если финны так и будут продолжать, мы будем только за. Мы не станем их душить, как это делали шведы, мы с удовольствием примем их условия, потому что это будут наши условия и наш хоккей.



Наша сборная тоже немного удивила во втором периоде прошлого матча с чехами, когда дали чехам хозяйничать в нашей зоне, как гопникам во дворах Бутово. За это Брагин, ясное дело, напихал парням во втором перерыве, и этот пендель животворящий сразу же привёл к третьей шайбе. И с чехами стало всё понятно: не надо возделывать чужую делянку и играть в чужой хоккей, и будет всё хорошо.



Теперь на повестке дня финны, которые на этом турнире в закрытый хоккей тоже ещё не играли, и непонятно, умеют ли в него играть вообще, хоть и делали это последние четверть века. Тут тоже можно сказать, мол, не в свои сани не садись и посмотри на чехов, которые после второго места на Кубке Карьяла занимают непробойно последнее на Кубке Первого канала. Именно этот факт, а конкретно отсутствие застёгнутых на все пуговицы вариантов у горячих финских парней, позволяет мне назвать сборную России безоговорочным фаворитом. Конечно, просто не будет, с финнами в последний раз просто было, когда Фетисов с Макаровым за сборную играли. Потом в Финляндию съездили подкалымить отец с сыном Юрзиновы и Борис Майоров, и с тех пор с финнами нам играть тяжело.



Поэтому помучиться помучаемся, но победить должны. Скромно, но со вкусом, если финны будут играть привычно вторым номером. Весело, с шутками и прибаутками, если, как чехи, возьмутся играть с нами в открытый хоккей. В общем, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами, и будет она в основное время».