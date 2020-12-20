Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Россия — Финляндия: прогноз Владимира Вуйтека на матч Евротура

Россия — Финляндия: прогноз Владимира Вуйтека на матч Евротура
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч Евротура Россия — Финляндия.

Ставка: победа России за 1.70.

«Финны в стартовом матче Кубка Первого канала обыграли Чехию, а затем проиграли шведам. Финляндия неплохо смотрелась в матче с Чехией, но во втором матче, начав так же активно, как и с чехами, ничего не смогла противопоставить сборной Швеции.

Думаю, в этой игре явный фаворит Россия. Я, конечно, надеялся, что Чехия сможет взять очки у россиян, но команда Брагина показала хорошую и организованную игру, хорошо использовала моменты, хотя чехи тоже выглядели неплохо и играли с большим желанием. То, что финны чуть больше отдохнули перед этим матчем, думаю, никак не повлияет на результат.

Интересно, в каком стиле сыграет Финляндия, так как против Чехии она показала открытый хоккей, что стало неожиданностью, поскольку в большинстве своих матчей они играют в закрытом стиле, от обороны. Если финны сыграют в атакующей манере, то будет заброшено 6-7 шайб, но всё-таки я думаю, что будет более привычный сценарий и команды не смогут порадовать болельщиков высокой результативностью. Думаю, будет 3:1 в пользу России».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020