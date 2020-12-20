Биатлон сегодня: расписание гонок 20 декабря 2020 года, во сколько начало, где покажут
С 17 по 20 декабря в Хохфильцене (Австрия) будет проходить четвёртый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований. В прямом эфире гонки покажет телеканал Матч ТВ.
Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Хохфильцен, Австрия
Расписание соревнований
20 декабря
14:00 — масс-старт, мужчины
16:25 — масс-старт, женщины
В мужской гонке выступят трое россиян: отобравшиеся по общему зачёту Кубка мира Александр Логинов, который побежит под 16-м номером, и Матвей Елисеев (23), а также Евгений Гараничев (27), ставший 13-м в спринте в Австрии.
В женской гонке с масс-старта выступит только одна россиянка — Ирина Казакевич. Она получила 24-й номер в соответствии с местом, которое занимает в общем зачёте Кубка мира.
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