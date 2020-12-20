Россия — Финляндия: трансляция матча Евротура, какой канал
Сегодня, 20 декабря, состоится матч Кубка Первого канала Россия — Финляндия. Встреча начнётся в 15:30 мск. В прямом эфире матч покажет Первый канал.
В ставках на матч Россия — Финляндия подопечные Валерия Брагина котируются с коэффициентом 1.71. Победу финнов эксперты оценивают в 4.05. Ничья в основное время идёт за 4.60.
Букмекеры уверены, что матч Россия — Финляндия получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.67, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.25. Гол на первой минуте идёт за 13.50, гол в пустые ворота — за 4.00.
Итоговая победа сборной России идёт за 1.37, победа Финляндии с учётом овертайма и буллитов оценена в 3.10.
На гол Вадима Шипачёва дают 2.50, на гол Владимира Ткачёва — 3.50.
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