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«Аугсбург» — «РБ Лейпциг»: прогноз Романа Нагучева на матч Кубка Германии

«Аугсбург» — «РБ Лейпциг»: прогноз Романа Нагучева на матч Кубка Германии
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Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Германии сезона-2020/2021 «Аугсбург» — «РБ Лейпциг».

Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (-1) за 1.82.

«Аугсбург» – очень непростая команда у себя дома. Рассчитывать на то, что предстоящая игра получится верховой, невозможно. Также «Аугсбург» обыгрывал «Боруссию Дортмунд», когда у неё ещё всё было в порядке. Это было ещё при Люсьене Фавре. Это было ещё в начале осени.

Мне кажется, что в такой ситуации «Лейпцигу» не достанется лёгкая победа. Однако это отличная возможность просто продолжить участие в Кубке Германии. Матч с «Аугсбургом» будет не самым простым для «Лейпцига», но всё же «быки» одержат победу.

Также можно было предположить низовую победу «Лейпцига» со счётом 2:0», — сказал Нагучев.

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