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«Брентфорд» – «Ньюкасл»: прогноз Артура Петросьяна на игру 1/4 финала Кубка лиги

«Брентфорд» – «Ньюкасл»: прогноз Артура Петросьяна на игру 1/4 финала Кубка лиги
Ставки / Прогнозы 0
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка английской лиги сезона-2020/2021 «Брентфорд» – «Ньюкасл».

Ставка: обе забьют за 1.73.

«Брентфорд» по итогам прошлого сезона должен был выходить в Премьер-лигу, но в концовке сезона сдал, а в финале плей-офф уступил «Фулхэму». В новом сезоне «пчёлы» по-прежнему одна из лучших команд дивизиона, всё так же предпочитающая атакующий футбол и заслуженно претендующая на долгожданное повышение в классе.

«Ньюкасл» не лучшим образом выглядел в последних двух играх – и во время разгрома от «Лидса» (2:5), и в ничейной встрече с «Фулхэмом» (1:1). Тем не менее команде Брюса, думаю, будет удобно играть против «Брентфорда», который понесётся вперёд. Игроки вроде Гейла и Фрэйзера, которые наверняка выйдут в старте, смогут продемонстрировать свои лучшие качества, получив пространство.

Думаю, стоит здесь ждать голов и в те, и в другие ворота», — сказал Петросьян.

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