«Хетафе» — «Сельта»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры 23 декабря

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 15-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Хетафе» — «Сельта».
Ставка: ТБ 2 за 1.83.
«Хетафе» — команда в принципе низовая, поэтому в линии довольно высокие коэффициенты на тотал больше. На голы и предлагаю ставить. Во-первых, у «Хетафе» дисквалифицированы два защитника основного состава, что повышает вероятность голов в ворота «синеньких». Во-вторых, «Сельта» поймала вдохновение в атаке и выиграла с общим счётом 11:1 последние четыре матча.
В-третьих, «Сельта» в этих матчах была совсем не безгрешна в обороне и так мало пропустила во многом из-за плохой реализации голевых моментов соперниками. Думаю, вероятность голов в линии недооценена. Я выберу более аккуратную ставку на тотал больше 2.0 голов за коэффициент 1.83, но в принципе тут вполне можно рискнуть поставить и на тотал больше 2.5 мячей за 2.49», — сказал Вишневский.
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