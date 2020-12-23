«Хетафе» — «Сельта»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры 23 декабря

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 15-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Хетафе» — «Сельта».



Ставка: ТБ 2 за 1.83.



«Хетафе» — команда в принципе низовая, поэтому в линии довольно высокие коэффициенты на тотал больше. На голы и предлагаю ставить. Во-первых, у «Хетафе» дисквалифицированы два защитника основного состава, что повышает вероятность голов в ворота «синеньких». Во-вторых, «Сельта» поймала вдохновение в атаке и выиграла с общим счётом 11:1 последние четыре матча.



В-третьих, «Сельта» в этих матчах была совсем не безгрешна в обороне и так мало пропустила во многом из-за плохой реализации голевых моментов соперниками. Думаю, вероятность голов в линии недооценена. Я выберу более аккуратную ставку на тотал больше 2.0 голов за коэффициент 1.83, но в принципе тут вполне можно рискнуть поставить и на тотал больше 2.5 мячей за 2.49», — сказал Вишневский.