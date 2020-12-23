«Вольфсбург» — «Зандхаузен»: прогноз Дмитрия Симонова на матч Кубка Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 2-го раунда Кубка Германии сезона-2020/2021 «Вольфсбург» — «Зандхаузен».
Ставка: победа «Вольфсбурга» минимум в 2 мяча за 1.81.
«Зандхаузен» — один из худших клубов второй Бундеслиги: 16-е (третье с конца) место в таблице, лишь одна победа в последних 10 матчах. «Вольфсбург» уверенно чувствует себя в Бундеслиге первой — лишь одно поражение в сезоне, да и то от «Баварии» в Мюнхене со счетом 1:2 при равной игре. К тому же, «волки» очень сильно играют именно дома.
После второго раунда Кубка немецкие клубы уйдут на короткую рождественско-новогоднюю паузу до 2 января, так что делать какую-то сверхмасштабную ротацию смысла нет, ну разве что чтобы чуть раньше отпустить ключевых игроков на каникулы. Думаю, что «Вольфсбург» завершит календарный год на мажорной ноте и добьется убедительной победы над «малышом», которому надо думать не о подвигах в Кубке, а о том, как бы не вылететь в еще более низкий дивизион», — сказал Симонов.
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