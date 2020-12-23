«Штутгарт» – «Фрайбург»: ставка Кирилла Дементьева на матч Кубка Германии

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Штутгарт» – «Фрайбург» в рамках 2-го раунда Кубка Германии сезона-2020/2021.



Ставка: ТБ 3 за 2.15.



«Наверное, это одна из самых интересных пар во втором раунде Кубка Германии. Во-первых, это принципиальное противостояние – юго-запад Германии. В Штутгарте не очень любят «Фрайбург», а во Фрайбурге не любят «Штутгарт». Во-вторых, обе команды в этом сезоне играют очень зрелищно. «Штутгарт» при тренере Матараццо показывает интересный и комбинационный футбол. Плюс там есть игроки, на которых стоит обратить внимание, например, Вамангитука – открытие сезона.



Да и «Фрайбург» при Кристиане Штрайхе старается играть в свой узнаваемый футбол, вне зависимости от исполнителей и соперника, чем вызывает большую симпатию. Поэтому можно смело брать тотал больше трёх голов за 2.15», — сказал Дементьев.