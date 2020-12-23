«Ганновер» — «Вердер»: прогноз Дмитрия Симонова на игру 2-го раунда Кубка Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 2-го раунда Кубка Германии сезона-2020/2021 «Ганновер» — «Вердер».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.06.
«Ганновер» располагается в середине таблицы второй Бундеслиги, играя в занудный, непривычный для нынешней Германии футбол — в 13 турах забито 15 и пропущено 14 мячей. В последних 10 матчах этой команды восемь (!) раз сыграло «обе забьют — нет» и шесть раз ТМ (2,5), а ТБ (3,5) был пробит лишь однажды.
«Вердер» результативностью тоже не блещет — в этом сезоне бременцы только дважды сумели забить больше одного мяча за матч. Отталкиваясь от этой статистики, предположу, что матч может получиться скучным и малорезультативным. «Ганновер», вероятно, отдаст сопернику мяч, несмотря на домашний статус игры, а «Вердер» вряд ли сумеет эффективно этим воспользоваться», — сказал Симонов.
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