Германия – Финляндия: прогноз Максима Лебедева на матч МЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда МЧМ-2021 Германия — Финляндия.



Ставка: победа Финляндии минимум в 3 шайбы за 1.67.



«Когда-то давным-давно, еще в прошлом веке, легендарный Сергей Алексеевич Николаев, известный в народе как Сеич, изрек, что молодежный хоккей, как женский баскетбол, как и русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Фраза, что называется, ушла в народ. И хоть с тех времен много чего изменилось, но не будем забывать, что свое последнее золото на молодежном чемпионате мира мы завоевывали как раз путем русского бунта, проиграв два периода из трех.



Сейчас, конечно, все по-другому, и та же сборная Германии играет в олимпийском финале и является завсегдатаем молодежных чемпионатов мира, что вместе уже претендует на определенную самодостаточность. Возможно, будь у немцев еще и команда в Континентальной лиге, все было бы еще лучше, но и так, знаете ли, неплохо.



А еще мы не будем забывать, что у немцев в их группе нет «подушки», которой у нас является сборная Австрии. О ней уже сейчас с 99-процентной уверенностью можно заявить, что она займет последнее место и вылетит из элиты. Группа «А» выглядит явно слабее, итак, есть целых три кандидата на «пошел вон!», в том числе и немцы. А значит, им надо бить двух остальных оппонентов и не распыляться на мастодонтов, к числу которых можно отнести и финскую сборную.



Конечно, в первом матче немцы будут играть как придется. Пойдет игра – можно будет и вцепиться в результат. Не пойдет – да гори он синим пламенем, и тут горячие финские парни насыплют германцам «полную авоську». И второй вариант мне видится более вероятным. То есть победа финнов, конечно же, в основное время, да еще с весьма приличной разницей в счете», — сказал Лебедев.