«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас».
Ставка: «Астон Вилла» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.
«Вилла» хороша в последнее время. Победила на выезде «Вулверхэмптон», начисто переиграла, хоть и не победила «Бернли», разгромила на выезде в дерби «Вест Бром». При этом команда Дина Смита не пропустила ни одного мяча.
«Пэлас» только что был разгромлен в матче с «Ливерпулем» — 0:7. У «орлов» лишь одна победа в последних шести турах, и вряд ли команде Роя Ходжсона можно в нынешней ситуации отвешивать комплименты.
Она привычно закроется и будет уповать на быстрые ноги Заа и Эзе и на мощь возвращающегося в строй Бентеке.
Если смотреть в целом, «Вилла», конечно, должна контролировать игру и добиваться результата".
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