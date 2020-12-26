«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас».

Ставка: «Астон Вилла» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.

«Вилла» хороша в последнее время. Победила на выезде «Вулверхэмптон», начисто переиграла, хоть и не победила «Бернли», разгромила на выезде в дерби «Вест Бром». При этом команда Дина Смита не пропустила ни одного мяча.



«Пэлас» только что был разгромлен в матче с «Ливерпулем» — 0:7. У «орлов» лишь одна победа в последних шести турах, и вряд ли команде Роя Ходжсона можно в нынешней ситуации отвешивать комплименты.



Она привычно закроется и будет уповать на быстрые ноги Заа и Эзе и на мощь возвращающегося в строй Бентеке.



Если смотреть в целом, «Вилла», конечно, должна контролировать игру и добиваться результата".