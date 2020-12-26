«Фулхэм» — «Саутгемптон»: прогноз Алексея Смирнова на матч 15-го тура АПЛ

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Фулхэм» — «Саутгемптон».
Ставка: ИТБ 1 гола «Фулхэма» за 1.83.
«В прошлых трех турах АПЛ я делал прогнозы против «Саутгемптона». Один из них завершился полным провалом, на другой повлияло удаление в составе «Арсенала», а третий был близок к истине, но все же «Манчестер Сити» заработал для меня только возврат. Поскольку я придерживаюсь мнения, что подопечные Ральфа Хазенхюттля медленно, но верно сдают позиции, то не смогу отказаться и от четвертой попытки.
Лондонский клуб пока что находится в зоне вылета на 18 месте, но есть предпосылки к его скорому подъему. Команда Скотта Паркера всегда отличалась симпатичным атакующим стилем, но до конца ноября казалось, что футболисты никак не могут втянуться в более высокий уровень игры, по сравнению с Чемпионшипом. С матча против «Лестера»(2:1) в действиях «Фулхэма» появилась крепкая уверенность. Стоит отметить три последних тура, в которые закончились ничейными результатами. Дачники имели около шести отличных моментов при встрече с «Ливерпулем», а в играх с «Брайтоном» и «Ньюкаслом» вполне могли выходить вперед ближе к завершению поединков, но не везло в реализации.
В последнее время хозяева стали с большей легкостью создавать голевые моменты, и это может быть основанием для ставки в их пользу. К этому располагает и одна единственная, но серьезная потеря в составе святых: игру пропустит дисквалифицированный Ориоль Ромеу, который обычно обеспечивает надежность в опорной зоне. Гости, конечно же, способны ответить за счет своего мощного костяка в нападении, но совсем не верится, что они смогут сыграть на ноль с мотивированными оппонентами. Ожидаю минимум один гол от «Фулхэма».
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