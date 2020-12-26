«Ман Сити» — «Ньюкасл»: прогноз Владислава Турова на матч 15-го тура чемпионата Англии

Профессиональный гандикаппер Владислав Туров дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед».

Ставка: тотал меньше 18.5 фола за 1.65.

«Манчестер Сити» сложно назвать грубой командой: в среднем 11,8 фола на Этихад, при этом соперники нарушают всего 7,3 раза. Однако это статистика всех домашних туров. Нужно понимать, что условные матчи против «Ливерпуля», «Лестера» или «Арсенала» намного сложнее и принципиальнее, чем против «Вест Бромвича», «Бернли» и «Фулхэма».



«Ньюкасл» также не грубая команда в среднем выходит 10 нарушений в гостях и против 10,8. Вне игры Сен-Максимен, против которого чаще остальных нарушают соперники в составе «Сорок» (3,7 фола в гостях).



Матч будет обслуживать Андре Марринер, один из самых лояльных рефери АПЛ последних лет. В этом сезоне отработал в 8 турах при средних 17,5 фола. Успел отсудить в матче с участием «Манчестер Сити» против «Вулверхэмптона», где было 14 нарушений.



Слабо верится, что у «горожан» возникнут проблемы против «Ньюкасла». Гости сейчас явно на спаде, к тому же проблемы с составом. В этом матче особой интриги быть не должно, а с учетом рефери, командам вполне по силам уложиться в тотал».