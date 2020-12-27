Чехия — Россия: прогноз Владимира Вуйтека на матч МЧМ-2021 по хоккею

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч МЧМ-2021 Чехия — Россия.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.71.

«Думал, Чехия будет лучше играть со шведами. И тут согласен с букмекерами, что Россия — безоговорочный фаворит, Россия выиграет без проблем. Если в матче Чехия — Швеция давали ещё неплохой коэффициент на шведов, то сейчас на Россию совсем маленький. А спрогнозировать то, с какой форой выиграет Россия, я не возьмусь.



В матче против Швеции у чехов получилось посопротивляться только в первом периоде, но шведы быстро вкатились в игру и шансов у нашей сборной уже не было. У нас только половину игры неплохо сыграла первая пятёрка. По мастерству сейчас Чехия не может конкурировать ни со Швеций, ни с Россией. Да, вернётся дисквалифицированный Адам Рашка — может быть, сыграют чуть-чуть лучше, но 3-4 хороших наших игрока против целой российской команды классных игроков — тут на положительный результат шансов нет.



Думаю, в этом матче стоит поставить на заброшенные шайбы. Россия шайб 5-6 точно должна забить, да и Чехия одну точно, а может, и больше способна забить. Мы неплохо играем в большинстве, и можно поставить на количество голов Чехии, но я остановлюсь на общем тотале».