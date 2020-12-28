«Торпедо» — «Динамо» Р: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Нижнем Новгороде

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Торпедо» — «Динамо» Рига.



Ставка: победа «Торпедо» в основное время за 1.66.



«Нижегородцы в последнее время перешли на чёткий график, чередующий победы и поражения. Что очень хорошо, учитывая, что основной и единственный конкурент «автозаводцев» за попадание в плей-офф из Новосибирска нынче ползёт на четвереньках, да ещё подволакивает ногу. Но у «Сибири» достаточно простой календарь на завершающей стадии регулярного чемпионата, поэтому никакой отрыв не может сейчас считаться достаточным.



Плохо, конечно, то, что предыдущий матч нижегородцы выиграли, а значит, теперь им по графику положено проигрывать. Этот график укрепляет фамилия главного тренера рижан, для которого принципиально важно надрать свою прошлую команду, где он провёл шесть не самых плохих для себя сезонов. И с какой стороны к нижегородцам подходить, Скудра тоже хорошо знает.



С другой стороны, рижане, вроде бы взбрыкнув, опять повалились в привычное для себя положение «лицом в землю», и текущая серия составляет уже пять поражений. Или десять в одиннадцати последних матчах. И есть у «Динамо» суровое, уже практически прибитое гвоздями последнее место не только в Западной конференции, но и во всей Континентальной лиге, где иногда оживает даже «Куньлунь».



В общем, Скудре в Нижнем Новгороде будут аплодировать, но не более. «Краповые» будут рвать жилы, но не более. Счёт в итоге окажется минимальным, и не более. Но победить всё-таки должно «Торпедо», причём сделать это надо в основное время», — сказал Лебедев.