«Северсталь» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Череповце

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Северсталь» — «Нефтехимик».



Ставка: победа «Северстали» минимум в 2 шайбы за 2.65.



«В предыдущем туре, в Екатеринбурге, «Нефтехимик» потерпел восьмое поражение подряд. Или десятое в одиннадцати последних матчах. А та единственная победа была одержана дома над «Трактором» как раз в тот момент, когда челябинцы резко позабыли, как играть в хоккей, и играли на тромбоне.



У «Северстали», в отличие от «Нефтехимика», как раз всё достаточно неплохо. И хоть череповчане проиграли три последних матча, но проиграли они их в Ярославле, Санкт-Петербурге и Хельсинки (и вовсе по буллитам, отыгравшись с 0:3), а там соперники серьёзные.



Таким образом, если перед началом сезона оба соперника проходили в Континентальной лиге по одной «весовой категории», то теперь принадлежат к разным иерархическим ступеням. «Северсталь», весьма вероятно, сыграет в плей-офф (другой вопрос как, но это сейчас вторично). «Нефтехимика» там точно не будет, даже если в оставшихся матчах регулярного чемпионата в форме нижнекамцев на лёд будет выходить «Тампа».



Плюс не будем забывать, что в настоящий момент «Северсталь» вошла в конкурс «Пятый лишний», где помимо череповчан участвуют «Спартак», «Йокерит», минское «Динамо» и «Витязь». Кто-то один в момент окончания регулярного сезона будет биться головой о стену, и «Северстали» точно не хочется оказаться на этом месте. И лучше возможности улучшить своё турнирное положение придумать и вовсе нельзя.



Поэтому «Нефтехимик» потерпит девятое поражение подряд. Не слишком эффектное, но достаточно эффективное, в основное время и с разницей в пару шайб», — полагает Лебедев.