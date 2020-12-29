США – Чехия: ставка Бориса Миронова на матч МЧМ-2021

Известный тренер Борис Миронов дал прогноз на матч МЧМ-2021 США — Чехия.



Ставка: победа США минимум в 3 шайбы за 1.74.



«Американцы буквально раскатали Австрию после поражения от России с двузначным счётом 11:0. У США, наверное, самая опытная команда на МЧМ, кто-то из хоккеистов принимал участие в таких турнирах по два раза. Понятно, что глупо сравнивать силы двух абсолютно разных соперников, но то, что США провели такой мощный матч, для меня не стало неожиданностью. Надёжно сыграл сменщик основного вратаря Найта — Вольф.



Мало кто, наверное, предполагал, что Чехия после разгромного поражения от шведов в стартовом матче турнира 1:7, выдаст свою лучшую игру против России и одержит сухую победу 2:0. Чехам удалось быстро забыть неудачный матч и сыграть в лучших традициях чешского хоккея: плотно в обороне и на контратаках. Игроки Чехии воспользовались двумя ошибками россиян на синей линии и стопроцентно использовали свои моменты. Отмечу работу тренеров, выбрали правильную тактику, чётко придерживались плана на игру. Очень эмоционально чехи отреагировали на победу над Россией, как будто выиграли турнир.



Америка наряду с Канадой и Россией один из претендентов на золото. Очень серьёзный состав, талантливые ребята, играют активно и жёстко, в то же время могут ошибиться. Не думаю, что чехам удастся два раза подряд обыграть очередного серьёзного противника, слишком много сил и эмоций они отдали в матче с Россией», — сказал Миронов.

США — Чехия. Прогноз: американцы разберутся с обидчиком сборной России на МЧМ-2021 Сборная США отдыхала на сутки дольше, а чехи оставили накануне много сил и эмоций.