Во сколько играют Россия U20 – Австрия U20, где смотреть матч МЧМ 2021 и какой прогноз

30 декабря состоится матч молодёжного чемпионата мира Австрия — Россия. Начало встречи — в 5:30 мск. В прямом эфире игру покажет Первый канал.



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу России в основное время можно с коэффициентом 1.01, успех Австрии идёт за 48.0, на ничью дают 25.0.



Букмекеры уверены, что матч МЧМ Австрия — Россия 30 декабря получится результативным: тотал больше 9.5 шайбы идёт за коэффициент 1.94, тотал меньше 9.5 шайбы оценён коэффициентом 2.00. Гол на первой минуте идёт за 6.80.



Итоговая победа Австрии оценена в 40.0, ставки на победу россиян с учётом овертайма и буллитов не принимаются. Успех России с форой (-6.5) доступен за 1.33.



Гол Родиона Амирова идёт за 1.85, гол Егора Чинахова — за 2.10. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.92.