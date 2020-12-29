Австрия — Россия. Прогноз: Ларионов и Амиров разомнутся перед матчем со Швецией на МЧМ

30 декабря состоится матч молодёжного чемпионата мира Австрия — Россия. Начало встречи — в 5:30 мск. В прямом эфире игру покажет Первый канал. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу России в основное время можно с коэффициентом 1.01, успех Австрии идёт за 48.0, на ничью дают 25.0.

Коэффициенты букмекеров на матч МЧМ-2021 Австрия — Россия 30 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч МЧМ Австрия — Россия 30 декабря получится результативным: тотал больше 9.5 шайбы идёт за коэффициент 1.94, тотал меньше 9.5 шайбы оценён коэффициентом 2.00. Гол на первой минуте идёт за 6.80.

Прогноз и анализ матча молодёжного чемпионата мира Австрия — Россия (30.12.2020)

До Нового года остались считанные дни. Значит, пришло время молодёжного чемпионата мира по хоккею. Коронавирус не смог отменить турнир в Канаде, хотя определённый отпечаток, естественно, наложил. Никаких зрителей на трибунах, играют в «пузыре», как в Кубке Стэнли-2020.

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Сборная России провела два противоречивых матча: яркая победа над США (5:3), пусть и с нервами в концовке, сменилась полным провалом с Чехией (0:2). Результат во второй игре группового турнира — далеко не самое главное. Год назад, например, Канада получила от россиян 0:6, что никак не помешало добраться до золотых медалей.

То есть ничего страшного, естественно, не случилось. А вот качество хоккея сильно расстроило. Чехи прекрасно понимали разницу в уровне исполнителей, а потому с чистой совестью отдали шайбу и откатились: схема 1-3-1 иногда переходила в 1-4-0, средняя зона оказалась насыщена до предела.

Разогнаться подопечным Игоря Ларионова просто не давали. И вот что расстроило особенно сильно: подстроиться под такой хоккей наши не смогли, хотя оппонент, строго говоря, банально уселся перед воротами и терпел, карауля контратаки. Времени у тренерского штаба имелось достаточно, но ничего не изменилось.

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Бесконечные броски от синей линии результата не принесли, две результативные ошибки защитников оказались фатальными, а Ярослав Аскаров снова не подтащил. Со стороны показалось, что чехи вышли на главный матч турнира после жутких 1:7 от Швеции, а россияне расслабились и надеялись выиграть на одном коньке.

При отсутствии гибкости и слабом присутствии на чужом пятачке могли бы выручить спецбригады, однако большинство по-прежнему не работает. Уже при 0:2 дважды подряд получали возможность реализовать лишнего — ничего не вышло. Больше того — даже финального навала не случилось.

Впереди Австрия, говорить что-то об этом матче сложно. Здесь есть очень талантливый Марко Росси, который ушёл в топ-10 на драфте НХЛ-2020. И всё. В остальном подбор исполнителей крайне скромный. Статус главного аутсайдера квинтета вопросов не вызывает. При удачной жеребьёвке шансы зацепиться за плей-офф остались бы, но Словакия, Швейцария и Германия угодили в группу А.

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Участи австрийцев не позавидуешь. Спаренные матчи со Швецией и Россией — удовольствие сильно ниже среднего. Времени на восстановление останется совсем немного, а подопечные Игоря Ларионова ещё и будут крайне злы после кошмара во втором поединке. Правда, тут нужно держать в уме игру со Швецией.

Она состоится уже 31 декабря, а потому ротация состава неизбежна. Скорее всего, фаворит постарается решить все вопросы как можно быстрее. Во-первых, это позволит сэкономить силы перед “тре крунур”. Во-вторых, злость после неудачи с Чехией увеличивает вероятность агрессивного дебюта.

От сборной США австрийцы получили 11 шайб, но в первом периоде состоялась лишь одна. Тогда очень много тащил вратарь, однако после перерыва магия закончилась. Найти достойный вариант при такой линии крайне сложно. Возьмём Ф2 (-1) в первые 10 минут за 1.86. Альтернатива — гол в первые пять минут за 1.85.

Прогноз и ставки на матч МЧМ-2021 Австрия — Россия 30 декабря 2020 года

Сборная России разочаровала в матче с чехами, уступив со счётом 0:2. Австрийцы получили 11 шайб от США, а минувшей ночью играли со Швецией. Времени на восстановление не будет, разница в исполнительском мастерстве колоссальная, а соперник крайне зол после чувствительной неудачи. Похоже, первый гол не заставит себя ждать.

Ставка: победа России по итогам 10 минут с форой (-1) за 1.86.