«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: прогноз Егора Титова на игру АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» в 16-м туре английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» и меньше 4 мячей в матче за 2.31.



«Вулверхэмптон» в этом сезоне выступает чуть хуже, чем в прошлом. Связываю это с тем, что ухудшилось качество атаки. Всего 15 мячей забито в 15 турах, это маловато для команды, претендующей на места в еврокубках. Связано это с тем, что Жота ушёл в «Ливерпуль», травмировался Хименес. А новые игроки пока только осваиваются. Но по-прежнему эта команда способна удивлять — обыграли «Челси», отняли очки у «Тоттенхэма», победили «Арсенал» на выезде. Недооценивать команду Нуну нельзя. Она очень организованная, а игроки обладают достаточно высоким классом. Много португальцев.



«Юнайтед» очень непредсказуем. Матч проводят шикарно, а в следующем уже не похожи на себя. Как тут угадаешь, что будет дальше. Сейчас у «Лестера» выиграть не смогли. Но всё-таки здесь домашний матч, более привычная обстановка. Я думаю, должен «Манчестер» победить. Но не жду много голов. Если посмотреть на личные встречи команд, в последних четырёх не забивали больше двух. Поэтому предложу ставку «победа «Манчестер Юнайтед» и тотал меньше 3.5 мяча». График сумасшедший, а у «МЮ» всё-таки «скамейка» поинтереснее, должно это проявиться. Да и «Вулверхэмптон» обычно дома выглядит более опасно», — сказал Титов.

«МЮ» — «Вулверхэмптон». Прогноз: Сульшер, Погба и де Хеа используют осечку Клоппа в АПЛ По потерянным очкам подопечные Уле-Гуннара Сульшера уступают только действующему чемпиону Англии.