«Севилья» — «Вильярреал»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Севилья» — «Вильярреал» в 16-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.



Ставка: «Севилья» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 2.21.



«Очень интригующая встреча нас ожидает. Унай Эмери привозит «Вильярреал» в Севилью, в очень важный для себя город. Несколько еврокубков Эмери выиграл вместе с «Севильей», теперь он пытается строить новую команду в Вильярреале. Получается неплохо. С конца сентября команда не проигрывает, если брать все турниры. За это время 19 матчей «Вильярреал» сыграл. У него сейчас самая продолжительная беспроигрышная серия в испанской лиге. Как проиграли «Барселоне» в сентябре, так больше неудач и не было. Правда, ничьих многовато. А так бы команда могла быть еще выше. Но сейчас «Вильярреал» 4-й.



«Севилья» — 6-я, но у неё две игры в запасе в сравнении с «Вильяреалом», а отставание 3 очка. Пусть до конца чемпионата ещё очень много времени, эту встречу надо воспринимать всерьёз. Для борьбы за место в Лиге чемпионов эта встреча является принципиальной.



«Севилья» очень мало забивает в этом сезоне — 15 мячей в 14 встречах. Меня это очень сильно удивляет. Пропускает тоже мало — меньше только «Атлетико».



Матч очень непредсказуемый. Команды примерно равны по уровню. «Вильярреал», наверное, должен уже проиграть. Но «Севилья» не убеждает, что она так уж хороша. Много срывов было дома.



Я бы взял ставку осторожную «Севилья» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча». Не верю, что здесь много голов будет, учитывая стиль «Севильи» в первую очередь», — сказал Титов.

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